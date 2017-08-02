В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора

Метрополитен Петербурга не согласен с позицией Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которая связала очереди у входов на станции с недостаточной подготовкой метро к новым условиям работы. Ространснадзор ранее посоветовал поставить больше рамок и брать пример с Москвы.

«Это абсурд, – прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе метро 2 августа. – Заявление этой организации комментариям не подлежит».

На предприятии указали: перед тем, как вносить правки в требования транспортной безопасности, надо учитывать пассажиропоток основного городского транспорта.

Напомним, с 23 июля четыре станции петербургской подземки стали экспериментальной площадкой, где отрабатывали усиленные меры безопасности. Тотальному досмотру подвергался каждый «звенящий» пассажир. При этом рамки настроены так, что срабатывают в ста процентах случаев, объяснил тогда нашему корреспонденту глава ГУП «Метрополитен Петербурга» Владимир Гарюгин. Скопление людей предсказуемо выросло. Горожане по полчаса не могли попасть на станции, которые приходилось периодически закрывать, чтобы разгрузить пассажиропоток.

Петербургский метрополитен признал проверку по принципу аэропортов неудачной и попросил изменить нормативную базу в части безопасности на станциях, но понимания в Ространснадзоре не встретил. Надзорный орган настаивает: факт нарушений безопасности есть и требует качественного решения. Чтобы избавиться от очередей, служба надзора рекомендует вооружиться опытом столичного метро, установить больше рамок и лучше следить за подготовкой персонала.

По материалам «Фонтанки».