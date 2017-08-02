В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»

В Петербурге все-таки появится сеть «умных остановок», говорится в сообщении пресс-службы Смольного 2 августа.

В ходе совещания вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по печати изменить условия конкурса по наружной рекламе, которые препятствовали реализации амбициозного проекта. Комитету по транспорту предстоит проработать трехлетнюю программу на оснащение инновационными павильонами 1500 остановок наземного транспорта.

Как сообщалось ранее, севастопольская компания «Городские инновации» представила свой проект «умной остановки» на форуме Smart Transport в мае 2016 года и получила одобрение городской администрации.

В ноябре пилотный павильон установили на Невском проспекте. Он оборудован удлиненной скамейкой, системой видеослежения, электронным информационным табло, восемью портами для подзарядки мобильных устройств и бесплатным wi-fi.

По материалам «Фонтанки».