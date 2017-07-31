«Выборг решили снести»: блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу властей

Илья Варламов в своем блоге высказался об инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко снести исторические здания в Выборге. Варламов считает, что Выборг никому не нужен, а о его судьбе беспокоится лишь «горстка историков». К слову, блогер не раз признавался, что город приводит его в ужас.

«К сожалению, мы живём в такое время, когда нет запроса на культуру и историю. Это же не только у губернатора Дрозденко, это у большинства россиян так. Когда сносят исторические кварталы или отдельные здания, никто особо не переживает. Когда в Питере в дореволюционные здания вставляют пластиковые стеклопакеты и уродливые металлические двери, никто не то что не возмущается этим — даже не замечает ничего плохого! „Не, ну а что? Так ведь удобнее!“ Выборг, который превратили в руины, — просто ещё один эпизод сериала о том, как мы сами в мирное время уничтожаем Россию», — написал блогер.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказался за снос исторических зданий в Выборге и строительстве на их месте культурного пространства.

«В свое время были допущены серьезные ошибки, из-за чего сегодня Выборг находится далеко не в лучшем состоянии. И, увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений, и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня», — заявил чиновник.

Позже Дрозденко пригласил Варламова на кинофестиваль «Окно в Европу» и обещал оплатить дорогу блогеру из собственных средств, чтобы тот смог лично высказать конкретные предложения по развитию Выборга и посоветовать, как привести историческую часть города в порядок, не разрушая остатки домов.

На сайте Change.org уже опубликовали петицию против сноса исторического квартала в центре Выборга. Обращение направят Александру Дрозденко и Правительству РФ.

Фото: Илья Варламов