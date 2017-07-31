Как в Петербурге прошел День ВМФ

В Петербурге 30 июля состоялся самый масштабный в России парад в честь Дня ВМФ. Впервые в истории города днем были разведены сразу четыре моста: Благовещенский, Троицкий, Литейный и Дворцовый. В центр города приплыли военные корабли, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Парад принял президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, вместе с ним военных моряков приветствовал министр обороны Сергей Шойгу. За мероприятием наблюдал фотограф «Собака.ru».

Фото: Михаил Вильчук

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