В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней

Оранжевый уровень опасности объявлен в Петербурге и Ленинградской области на 29 июля. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, всю субботу в Петербурге будут идти дожди, которые во второй половине дня превратятся в ливни с грозами.

Температура воздуха не поднимется выше 22 градусов.

Метеорологическая шкала предупреждений состоит из четырех цветов. Зёленый обозначает, что погода безопасна и не требует специальных оповещений. Желтым маркируют потенциально опасную погоду. Оранжевый уровень обозначает, что погода грозит обернуться стихийным бедствием и ущербом. Красный уровень угрозы несет в себе вероятность крупных разрушений и катастроф.

По материалам «Фонтанки».

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