В центре Петербурга бесплатно протестируют на гепатит С

28 июля, в рамках Международного дня борьбы с гепатитом, в центре Петербурга любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на гепатит С. Об этом «Собака.ru» сообщили в благотворительном фонде «Гуманитарное действие».

Тестирование пройдет с 13.00 до 19.00, у станции метро «Горьковская» в Александровском саду. В мобильной лаборатории «Россия, тестируйся» любой желающий сможет анонимно и бесплатно сдать кровь из пальца и получить результат через пять минут. Специалисты фонда расскажут о формах передачи вирусных гепатитов и методах предохранения.

По данным Роспотребнадзора, по уровню распространения в России вирус превышает многие другие опасные заболевания. Данная акция призвана проинформировать как можно больше людей о важности проверки здоровья.

 

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