Петербуржцы смогут бесплатно посетить Военно-морской музей и «Аврору»

По случаю празднования Дня ВМФ 30 июля Центральный военно-морской музей и его филиалы будут работать бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Помимо этого, жителям и гостям города организуют бесплатный вход на крейсер «Аврора». 26 и 27 июля корабль был закрыт для посещения «по техническим причинам» — его готовили к празднованию Дня ВМФ.

Напомним, 28 и 30 июля в центре города днем будут разведены четыре моста: Благовещенский, Троицкий, Дворцовый и Литейный. Помимо этого, ограничат движение транспорта по ряду улиц и набережных. Здесь можно ознакомиться с полной инфографикой изменения движения в городе в праздничные дни.

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