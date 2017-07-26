В Петербурге появились рекламные плакаты велодорожек

«Городской центр управления парковками» начал оборудовать велодорожку на набережной Фонтанки и рекламировать велодвижение по выделенным полосам с помощью плакатов на улицах города. В метро велопропаганду пока не пускают.

Как рассказали в центре изданию «Фонтанка», сейчас дорожку чертят на отрезке от набережной Кутузова до Невского проспекта и от Гороховой до площади Ломоносова. По чётной стороне полоса пройдет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечётной — от той же Гороховой до Летнего сада.

Что касается плакатов, их отрисовка стоила 95 тысяч рублей, печать — ещё порядка 72 тысяч. Речь идёт о 200 баннерах различных форматов.

Рекламные места выдает комиссия по соцрекламе при городском комитете по печати. В июле Центр управления парковками получил под свои баннеры 30 точек в 9 районах города — 20 билбордов размером 3 на 6 метров и десять щитов формата 1,2 на 1,8 метра. Мест для рекламы велодорожек в метро на данный момент получить не удалось.

Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», «Фонтанка»

По материалам «Фонтанки».

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