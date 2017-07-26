В Петербурге появились рекламные плакаты велодорожек

«Городской центр управления парковками» начал оборудовать велодорожку на набережной Фонтанки и рекламировать велодвижение по выделенным полосам с помощью плакатов на улицах города. В метро велопропаганду пока не пускают.

Как рассказали в центре изданию «Фонтанка», сейчас дорожку чертят на отрезке от набережной Кутузова до Невского проспекта и от Гороховой до площади Ломоносова. По чётной стороне полоса пройдет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечётной — от той же Гороховой до Летнего сада.