Из-за дня ВМФ закроют Петропавловскую крепость и весь Заячий остров

Государственный музей истории Санкт-Петербурга объявил о полном закрытии Заячьего острова для посещения 30 июля до 15.00. Конкретные причины такого решения в музее назвать затруднились, сославшись, что приказ был отдан директором музея «в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню военно-морского флота России». Об этом пресс-служба музея сообщила «Собака.ru».

Вход на остров будет закрыт прямо на мостах — Иоанновском и Кронверкском. В связи с этим до 15.00 будут закрыты Петропавловская крепость и все музейные объекты на ее территории.