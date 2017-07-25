Блогер Илья Варламов предложил выселить петербуржцев «за то, что они сделали с городом»

Блогер Илья Варламов в своем посте под названием «Как нам, москвичам, обустроить Питер», предложил выселить петербуржцев «в наказание за то, что они сделали с прекрасным городом». Также блогер заявил, что «москвичом надо стать», а Петербург принимает «любого и без фейсконтроля».

Варламов раскритиковал автобусы-туалеты и мусорные баки на Дворцовой площади, дорожные знаки с подсветкой и летние веранды, мешающие ходить по улицам, а также узкие тротуары, на которых «толпятся люди», и пляж парка 300-летия.

«А вот что круто в Питере, так это дворы и подворотни, а точнее всякие пространства, что там развиваются. Очень много магазинчиков, крутых баров, выставочных залов и так далее. Москва может только позавидовать такому разнообразию», — пишет он.

Напомним, ранее блогер назвал главным позором города двери.