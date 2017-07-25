Разобрались, по каким правилам мы теперь будем летать, что можно брать в ручную кладь бесплатно, а за что придется платить.
За телефон, ноутбук и верхнюю одежду в багаже нужно будет платить?
Что случилось?
Впервые об отмене бесплатного провоза багажа на авиарейсах заговорили в 2014 году. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин своим законом разрешил продажу невозвратных авиабилетов: таким образом хотели снизить стоимость перелетов.
Спустя три года, 11 июля, законопроект появился в новой редакции — теперь он касался только невозвратных билетов. Для тех, кто купил обычные билеты сохраняется бесплатный провоз 10 кг багажа.
Спустя две недели Министерство транспорта России предложил свою трактовку только что принятого закона: предусмотренный минимальный вес ручной клади составил 5 кг, при этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без взимания платы, исчезли:
- верхняя одежда
- зонт
- ноутбук
- мобильный телефон
- фотоаппарат
- видеокамера
Бесплатно в салон можно пронести
- дамские сумки
- портплед с костюмом
- детское питание для ребенка
- костыли
- носилки
- кресло-коляску при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью
Вокруг нового закона начался ажиотаж — на заседании Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко жестко раскритиковала инициативу: «Вы там какую-то чушь написали», — сказала она. При этом закон сенаторы приняли, но пообещали проконтролировать предложения Минтранса.
Позже Минтранс пояснил собственную инициативу: пассажирам не будут запрещать провозить ноутбуки, телефоны, зонтики, верхнюю одежду и видеокамеры, если они весят в пределах пяти килограммов.
Что в итоге?
- Поправки касаются только невозвратных билетов.
- На каждого пассажира должно приходиться не менее 5 кг бесплатной ручной клади
- Одежду, ноутбуки и телефоны никто не запрещал, но их тоже придется взвешивать
- Пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полёте, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру.
Когда все решится окончательно?
Законопроект об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов сегодня одобрил Совет Федерации, следующий этап — подпись президента. Затем официальная публикация закона, после чего нужно два месяца на то, чтобы он вступил в силу. Сейчас примерным сроком называют ноябрь 2017.
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