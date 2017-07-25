За телефон, ноутбук и верхнюю одежду в багаже нужно будет платить?

Что случилось?

Впервые об отмене бесплатного провоза багажа на авиарейсах заговорили в 2014 году. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин своим законом разрешил продажу невозвратных авиабилетов: таким образом хотели снизить стоимость перелетов.

Спустя три года, 11 июля, законопроект появился в новой редакции — теперь он касался только невозвратных билетов. Для тех, кто купил обычные билеты сохраняется бесплатный провоз 10 кг багажа.

Спустя две недели Министерство транспорта России предложил свою трактовку только что принятого закона: предусмотренный минимальный вес ручной клади составил 5 кг, при этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без взимания платы, исчезли: