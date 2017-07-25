Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Петербурге

Смольный представил программу празднования в Петербурге Дня Военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут 30 июля на Дворцовой площади, в Александровском саду и в Петропавловской крепости.

На Дворцовой площади в 10:00 утра начнется видеотрансляция военного парада в Кронштадте и парада военных кораблей. Здесь же будет проходить уникальная выставка, на которой будут представлены коллекции корабельных якорей разных времен, конструкций и материалов. В полдень начнутся выступления военных духовых оркестров Петербурга – Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Одновременно с этим начнется тематическая интерактивная программа у фонтана в Александровском саду.

На территории Петропавловской крепости в 16:00 стартует фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку», который пройдет с участием творческой группы «Митьки». В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, конкурсы, викторины, караоке, будет установлен большой батут — пиратский корабль и бассейн-море с шариками. Также здесь состоится концерт группы «Несчастный случай».

В 16:00 стартует праздничная программа на двух малых сценических площадках на Дворцовой площади, на которых выступят творческие коллективы, пройдут викторины, конкурсы для детей и взрослых. На главной сцене Дворцовой в 16:00 начнется сольный концерт Людмилы Сенчиной.

В 19:00 начнется концерт Вячеслава Бутусова. Завершит праздничную программу концерт арт-группы «Хор Турецкого», который стартует в 20:30.

По материалам «ДП».