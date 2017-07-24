Губернатор Ленобласти лично доставит сурков в Ленинградский зоопарк

Губернатор Ленинградской области Александ Дрозденко сегодня лично доставит в Ленинградский зоопарк трех степных сурков (байбаков) в четыре часа дня — это будет своеобразным подарком жителям Петербурга.

Двух самок и самца поселят в вольере около «Детского зоопарка». У новых питомцев еще нет имен, поэтому сегодня, 24 июля, администрация Ленобласти и Ленинградский зоопарк в своих пабликах запустят конкурс: в комментариях подписчики смогут предложить свои варианты имен для животных. Помимо этого, около вольера с байбаками установят специальный ящик, куда посетители смогут опускать записки со своими предложениями вплоть до 6 августа. Результаты голосования объявят 13 августа.