Россия чаще других стран требует у Google удалить контент из интернета
В 2016 году наибольшее количество запросов об удалении противоправного контента было составлено госорганами из России. Об этом, со ссылкой на отчет компании Google для Transparency Report, пишет РБК.
Так, по сравнению с 2015 годом число обращений от России выросло на 478%, до 13,2 тысячи. Больше всего запросов связано с темой национальной безопасности (85%), 5% запросов касались критики представителей власти.
Стоит отметить, что компания Google согласилась удалить контент из 74 процентов заявок из России.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.