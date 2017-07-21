Россия чаще других стран требует у Google удалить контент из интернета

В 2016 году наибольшее количество запросов об удалении противоправного контента было составлено госорганами из России. Об этом, со ссылкой на отчет компании Google для Transparency Report, пишет РБК.

Так, по сравнению с 2015 годом число обращений от России выросло на 478%, до 13,2 тысячи. Больше всего запросов связано с темой национальной безопасности (85%), 5% запросов касались критики представителей власти.

Стоит отметить, что компания Google согласилась удалить контент из 74 процентов заявок из России.