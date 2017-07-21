В выходные в Петербурге ожидаются дожди

Выходные в городе будут дождливыми — по данным Северо-Западного УГМС, 22 июля температура воздуха составит 18-20 градусов, а в воскресенье, 23 июля — 19-21 градус тепла.

На этой неделе МЧС трижды предупреждало петербуржцев о сильных ливнях с грозами: во вторник, 18 июля в городе прошел град. Спасатели советовали горожанам по возможности оставаться в помещениях и избегать деревьев и шатких конструкций.