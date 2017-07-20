Блогер Варламов назвал главный позор Петербурга

Блогер Илья Варламов в очередной раз побывал в Петербурге и нашел архитектурное явление, которое он назвал «главным позором города».

«Недавно был в Петербурге и с грустью смотрел на город... С грустью, потому что других чувств увиденное не вызывает. Я не понимаю, как местные живут с этим. Как допустили? В какой момент смирились? Это же просто ******! Понимаете, о чём я? Вы думаете, я про стадион «Санкт-Петербург Арена»? Или про Милонова, который гоняется за проститутками? Или, может быть, про питерские многоэтажные гетто? Нет, дорогие друзья, настоящий позор Питера – это двери!», — пишет он в своем блоге.

Варламов сделал несколько десятков фотографий дверей домов, которые, по его мнению, уродуют облик города.