Стала известна точная дата открытия «Бутылки» на Новой Голландии
На острове Новая Голландия 29 июля открывается новый объект «Бутылка» — здание бывшей военной тюрьмы, площадью 6 тысяч квадратных метров отреставрировали, сохранив кольцеобразную историческую планировку с круглым внутренним двором, но увеличили высоту чердачного этажа. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба Новой Голландии.
Первый этаж «Бутылки», а также внутренний двор с террасами отдадут общепиту — туда въедут второй «Бекицер», филиал пиццерии Сamorra, грузинский «Мамо» от создателей Hamlet & Jacks. На втором, третьем и четвертом уровнях будут магазины с одеждой и книгами, а также спорт-студии — здесь вы первыми узнаете, кто из арендаторов разместится в новом пространстве.
Архитектура и дизайн "Бутылки" впечатляющие: в здании два лифта в стиле ар-деко, новые деревянные окна с латунными состаренными кремальерами, а для освещения дворика использованы 40 светильников («пулей») высотой 2,5 метра.
Открытие «Бутылки» захватит и значительную площадь новой парковой территории, доступной для посетителей.
Запуск здания завершит первый этап реставрации и реорганизации острова Новая Голландия. Далее строители и архитекторы займутся корпусом, находящимся на площади Труда, его планируют открыть в 2019 году.
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