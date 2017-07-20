Стала известна точная дата открытия «Бутылки» на Новой Голландии

На острове Новая Голландия 29 июля открывается новый объект «Бутылка» — здание бывшей военной тюрьмы, площадью 6 тысяч квадратных метров отреставрировали, сохранив кольцеобразную историческую планировку с круглым внутренним двором, но увеличили высоту чердачного этажа. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба Новой Голландии.

Первый этаж «Бутылки», а также внутренний двор с террасами отдадут общепиту — туда въедут второй «Бекицер», филиал пиццерии Сamorra, грузинский «Мамо» от создателей Hamlet & Jacks. На втором, третьем и четвертом уровнях будут магазины с одеждой и книгами, а также спорт-студии — здесь вы первыми узнаете, кто из арендаторов разместится в новом пространстве.