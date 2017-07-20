На фестиваль «Послание к человеку» приедет Фредерик Бегбедер

Известный французский писатель, критик и режиссер Фредерик Бегбедер примет участие в работе жюри фестиваля документальных фильмов «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. Автор романов «99 франков», «Любовь живет три года» и многих других будет определять лучшие фильмы в международном конкурсе.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят конкурсы российского и экспериментального короткого кино. Также в этом году запланировано пять спецпрограмм и три ретроспективы. Зрители увидят подборки картин о революциях ХХ века, запрещенное на родине независимое кино Китая, игровое кино на грани документалистики, первые советские фильмы-путешествия, а также лучшие фильмы с крупнейших международных фестивалей. Публика познакомится с творчеством чешского режиссера Хелены Тржештиковой, болгарского документалиста Андрея Паунова и советского кинодраматурга Бориса Добродеева, снявшего большое количество фильмов-биографий.

Фильмом-открытием фестиваля станет лента Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», снятая в 1929 году, – зрители увидят ее вначале на Дворцовой площади, а затем — с пленки — в кинотеатре «Родина».

В общей сложности, как сообщают организаторы, на фестиваль поступило 7 тысяч заявок из 85 стран.

По материалам «Фонтанки».