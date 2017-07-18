В доме Зингера проведут авторскую экскурсию по закрытым этажам
В среду, 19 июля, по дому компании «Зингер», в котором находится штаб-квартира соцсети «Вконтакте» и Дом книги, проведут авторскую экскурсию краеведа Людмилы Сапрыкиной.
Участникам экскурсии расскажут о вековой истории здания, покажут интерьеры дома, парадную и черную лестницы, а также атриум во внутреннем дворе и закрытые для обычных посетителей этажи.
За дополнительную плату разрешат подняться на смотровую площадку на крыше рядом с куполом башни.
Экскурсия начнется в 19:00 и займет 1,5 часа. Подробнее о стоимости билетов можно узнать здесь.
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