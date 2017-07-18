В доме Зингера проведут авторскую экскурсию по закрытым этажам

В среду, 19 июля, по дому компании «Зингер», в котором находится штаб-квартира соцсети «Вконтакте» и Дом книги, проведут авторскую экскурсию краеведа Людмилы Сапрыкиной.

Участникам экскурсии расскажут о вековой истории здания, покажут интерьеры дома, парадную и черную лестницы, а также атриум во внутреннем дворе и закрытые для обычных посетителей этажи.