В доме Зингера проведут авторскую экскурсию по закрытым этажам

В среду, 19 июля, по дому компании «Зингер», в котором находится штаб-квартира соцсети «Вконтакте» и Дом книги, проведут авторскую экскурсию краеведа Людмилы Сапрыкиной.  

Участникам экскурсии расскажут о вековой истории здания, покажут интерьеры дома, парадную и черную лестницы, а также атриум во внутреннем дворе и закрытые для обычных посетителей этажи. 

За дополнительную плату разрешат подняться на смотровую площадку на крыше рядом с куполом башни. 

Экскурсия начнется в 19:00 и займет 1,5 часа. Подробнее о стоимости билетов можно узнать здесь. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В центре Петербурга днем разведут мосты

В Петербурге из-за ливня автомобили поплыли по проспекту Королева

Экскурсия «Прогулка с Сергеем Довлатовым»

Петербург вошел в тройку самых комфортных городов России

В центре Петербурга боролись с образом Гитлера

«Артмуза» откроет крышу для бесплатных прогулок

Во время празднования Ураза-байрама закроют «Горьковскую» и Кронверкский проспект

Уикенд в Петербурге с 22 по 25 июня