Лоукостер «Победа» запустил рейсы Москва-Петербург

Открыта продажа на регулярные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом — лоукостер «Победа» продает билеты по минимальной стоимости — 999 рублей с учётом всех сборов. Ежедневные полеты между двумя столицами начнутся 29 октября 2017 года. Об этом со ссылкой на представителей «Победы» сообщил портал vc.ru.

Москва станет восьмым направлением лоукостера из «Пулково». По словам представителей авиаперевозчика, новые рейсы позволят обеспечить возможность дальнейшего расширения карты полётов из Петербурга.

На данный момент самолёты «Победы» летают из «Пулково» во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону. «Победа» работает в Санкт-Петербурге с 2015 года.