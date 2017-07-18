Фоторепортаж: ливень с градом в Петербурге

В Петербурге прошел сильнейший ливень с грозами и градом. Спасатели советуют горожанам по возможности оставаться в помещениях и избегать деревьев и шатких конструкций. Фотографии летней непогоды глазами петербуржцев — в нашей Instagram-подборке.
Выберите свой город:
Ваш город
В Петербурге прошел сильнейший ливень с грозами и градом. Спасатели советуют горожанам по возможности оставаться в помещениях и избегать деревьев и шатких конструкций. Фотографии летней непогоды глазами петербуржцев — в нашей Instagram-подборке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.