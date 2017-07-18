Фоторепортаж: ливень с градом в Петербурге

В Петербурге прошел сильнейший ливень с грозами и градом. Спасатели советуют горожанам по возможности оставаться в помещениях и избегать деревьев и шатких конструкций. Фотографии летней непогоды глазами петербуржцев — в нашей Instagram-подборке. 

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