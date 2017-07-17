В Петербурге из-за ливня автомобили поплыли по проспекту Королева

Петербургские автомобилисты пожаловались в соцсетях на потоп на проспекте Королева в Приморском районе.

«Проспект Королева, 50, проезд в сторону „Юбилейного квартала“ закрыт», — сообщили они в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее из-за сильного дождя в ТЦ «Рио» на улице Фучика затопило зал кинотеатра — в центральном холле из-за ливня отвалилась часть декоративной конструкции потолка.