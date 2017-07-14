В Ботаническом саду пройдет концерт музыкантов Мариинского театра

В Ботаническом саду им. Петра Великого с 18 по 20 августа пройдут концерты под открытым небом в рамках проекта Summer Music Park, проведение которых планируют сделать ежегодным.  

Гости мероприятия смогут послушать коллектив «A Tempo Orchestra», в составе которого молодые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской Филармонии, в современной обработке прозвучат танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди. Помимо этого состоится мировая премьера переложений музыки Астора Пьяццолы для виолончели под управлением дирижера Антона Гаккеля и в исполнении солиста Дмитрия Ганенко. 

Подробнее о расписании и билетах можно узнать на странице мероприятия в Facebook.  

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