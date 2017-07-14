Опубликованы фото реставрации львов с ограды дачи Кушелева-Безбородко
Опубликованы фотографии с процесса реставрации скульптур львов с ограды дачи Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной. Их предоставил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
«Экспертам удалось совершить несколько интересных находок. Например, у одного из львов обнаружен бронзовый “протез” лапы: во время одной из предыдущих реставраций утраченную лапу отлили не из чугуна а из бронзы», — рассказал порталу The Village председатель КГИОП Сергей Макаров.
Другая фигура оказалась более поздней копией, отлитой не из чугуна, а из силумина — сплава алюминия с кремнием. Реставраторы воссоздадут эту скульптуру в историческом материале. Скульптуры должны вернуть после реставрации до конца года.
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