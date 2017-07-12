Видео: балерина Алла Осипенко о роковом спектакле «Баядерка» с Нуреевым

Автор ролика рассказал бывшей партнерше Нуреева о недавних событиях вокруг балета Серебренникова в Большом театре, на что Осипенко пожелала молодым артистам и постановщику спектакля большого терпения и мужества, отметив, что в балете это необходимо больше всего, так как это «связано c интригами и многими посторонними вещами в балете».

«Cамое главное — иметь очень твердый характер b не думать о том, что тебе говорят. К сожжению руководство театров иногда не обращает внимание на то, что помимо техники в балете есть нечто другое. Молодежи не надо думать, что их «затирают», они должны подумать о том, как доказать и показать зрителю, что они профессионалы», — отметила она.

Напомним, 11 июля на сцене Большого театра должна была состояться премьера балета «Нуреев», режиссером которого выступил Кирилл Серебренников. 10 июля директор Большой театра Владимир Урин объяснил перенос спектакля недостаточной подготовкой к премьере. Позже тало известно, что инициатором отмены премьеры балета стал министр культуры РФ Владимир Мединский — в ведомстве сочли, что постановка пропагандирует «нетрадиционные сексуальные ценности».