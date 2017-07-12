Назван самый поздний возраст для рейвов

Назван возраст, в котором уже поздно ходить на вечеринки в клубы. Соответствующее исследование, в котором приняло участие 5 тысяч человек, провела британская компания Currys PC World, передает Mixmag.

По его результатам выяснили, что 37 лет — тот возраст, после которой «посещение рейвов становится трагедией». При этом, уже после наступления 31 года многие тусовщики предпочитают оставаться дома и воспринимают вечеринки как негативный опыт.

Среди причин, по которым британцы предпочитают не ходить на рейсы: желание посмотреть телевизор, потенциальные денежные затраты в клубах, нежелание «принаряжаться», сложности в поисках няни для своих детей, неготовность вызвать такси.