Петербурженка зарабатывает на енотах до 800 тысяч рублей в месяц

24-летняя Юлия Сибирякова в обычном петербургском доме поселила енотов и позвала всех желающих к ним гости. Услуги так называемой енототерапии оказались востребованы: «Енотовиль» существует почти год, а до сих пор записаться туда на сегодня–завтра нельзя — все занято. Клиенты оставляют «Енотовиле» около 800 тыс. рублей ежемесячно.

Бизнес у нее появился как побочный эффект собственного интереса. С детства Юлии нравились еноты, и, когда появилась возможность, она стала их спасать: покупать с рук у браконьеров и нерадивых хозяев. Енотам, живущим в неволе, нужно человеческое время и внимание, объясняет Юлия. Однако животные настолько обаятельны, что их время стоит дороже человеческого — оно и стало коммерческим продуктом, причем весьма успешным. Юлия арендовала помещение в центре Петербурга, недалеко от Московского вокзала, и сделала там ремонт с прицелом на основных жильцов — енотов. На это она потратила 300 тыс. рублей из собственных сбережений.

«Еноты очень социальные существа. С каждым из них нужно играть как минимум 5 часов в день, чтобы он нормально развивался, — говорит создательница проекта. — В симбиозе с человеком еноты живут до 30 лет, а в условиях дикой природы не доживают и до своего пятилетия. Так пришла идея создания «Енотовиля»: животным необходим постоянный контакт с человеком, а людям очень приятно проводить время с нашими енотами», — говорит она.

Посетители обычно общаются с енотами от 30 минут до 1 часа. Цена визита зависит от дня недели, количества гостей и времени пребывания. Максимально возможная посещаемость — это 14 человек в час, и сейчас часто так бывает, что запись полностью закрыта на ближайшие 2–3 дня. Индивидуальные посещения стоят дороже групповых. Также есть услуги выезда енотов на мероприятия (на дни рождения, свадьбы, фотосъемки и т. д.) — еще более дорогие.

По словам хозяйки животных, все вырученные деньги сейчас идут на содержание питомцев и дальнейшее развитие проекта. Скоро, например, будет открыт для посещений «детский сад» с енотами–малышами.

По материалам «ДП».