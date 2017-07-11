Виталия Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы и неуспеваемость

Виталия Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии за неуспеваемость. В июле на тот момент депутат петербургского ЗакСа был зачислен на первый курс бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви на заочную форму обучения. Осенью Милонов был избран депутатом Госдумы от Петербурга. Совмещать работу на Госдуме с учебой семинариста не удалось. Через год его отчислили.

Эту информацию «ДП» официально подтвердили в канцелярии Духовной академии. Решение об отчислении студента Виталия Милонова было принято из-за неявки на сессию и как следствие — неуспеваемости.

«Вас это точно не касается. Это мое личное дело», — разозлился депутат Милонов просьбу корреспондента «ДП» прокомментировать свое отчисление. После небольшой истерики, успокоившись, он заявил, что после избрания в Госдуму живет в Москве и проводит в Петербурге меньше времени, чем планировал. «Характер учебы в духовной академии предполагает, что я должен быть там достаточно постоянно, дисциплина жесткая. Я не хочу, чтобы говорили, что я учусь там по блату, поэтому принял решение не сдавать там сессию», — рассказал Виталий Милонов. Он обещает все-таки получить религиозное образование, но уже в московском вузе. Одно высшее образование у депутата уже есть, в 2006 году он закончил Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное муниципальное управление».

Виталий Милонов по-прежнему является членом приходского совета церкви Святителя Петра Митрополита Московского на проспекте Стачек.

При этом ссылки на чрезмерную занятость по основному месту работы не состоятельны. С момента избрания в Госдуму в сентябре 2016 года Виталий Милонов разработал и внес на рассмотрение всего шесть законопроектов. Самым резонансным из них стал запрет на пользование социальными сетями до 14 лет и регистрация в соцсетях по паспортным данным. Он также находит время на регулярные поездки на Донбасс — в марте большой резонанс получило известие о том, что парламентарий часто посещает район боевых действий и непосредственно участвует в вылазках.

Но ни один из законопроектов Милонова не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли и с рассмотрения и вернули автору для доработки. Всего один проект — поправки в КоАП в об усилении административной ответственности за оскорбление был включен в примерную программу заседаний парламента, но пока не рассматривался.

Не найдя поддержки у коллег в Госдуме, Виталий Милонов избрал другую тактику для пиара — он регулярно выступает с провокационными обращениями. Так, на днях он обратился к главе Министерства здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой поддержать инициативу по полному запрету рекламы операций по увеличению груди.

«Пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, зарабатывающего деньги на желании людей соответствовать неким умозрительным канонам красоты. Зачастую эти каноны лежат за чертой безопасности и несут угрозу здоровья молодым женщинам и девушкам, которым никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью», — заявлял депутат. Недавно он требовал отменить выступление английского «ученого-богоборца» Ричарда Докинза на научном фестивале в Петербурге и просил прокуратуру наказать феминисток за акцию на Марсовом поле. Видимо, этот информационный шум оказался для него важнее изучения теологии и молитв.

По материалам «ДП».