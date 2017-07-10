Петербуржцы смогут купить мост за 1 рубль

В Петербурге пройдет открытый аукцион, на котором будут проданы арочные железобетонные фермы старого Володарского моста. Как сообщили «Фонтанке» 9 июля активисты сообщества «Градозащитный Петербург», мероприятие назначено на 2 августа. На сайте Фонда имущества указано, что заявки на участие принимаются до 31 июля. Начальная цена торгов – один рубль.

Согласно условиям торгов, покупатель обязан обеспечить самовывоз ферм, являющихся имуществом города. Сооружения находятся сейчас в Ленинградской области, во Всеволожском районе, деревня Новосаратовка, уч. 165/6 (земля находится в частной собственности). Они не являются памятником и не имеют для собственника никаких обременений.

Две демонтированные конструкции Володарского моста, длиной 100 м и шириной 27 м каждая, представляют собой два монолитных пролетных сооружения; каждое состоит из двух гибких железобетонных арочных ферм, армированных стальными трубками, связанными с расположенной между ними проезжей частью. Историческим сооружениям уже 81 год, и они давно находятся в неудовлетворительном состоянии. Изначально они возводились на первом Володарском мосту в 1932-36 годах. Железобетонные пролётные строения бетонировались на подмостях на берегу. Операция по перевозке на понтонах пролётных строений массой до 4000 т была осуществлена в практике мостостроения впервые. Первая конструкция была установлена 6 ноября 1935 года, вторая — 11 августа 1936 года. 6 ноября 1936 года мост был торжественно открыт для движения. Тогда он представлял собой трёхпролётное железобетонное арочное сооружение с ездой понизу, с двукрылым раскрывающимся разводным пролётом и двумя путепроводами транспортной развязки на обоих берегах Невы.