В кластере «Цархитектор» открывается лофт «Особняк»

7 июля в кластере «Цархитектор» на Большой Конюшенной, 9 создатели «Цифербурга» и «Голицын Холла» открывают лофт «Особняк». Пространство находится в месте, где в 1832-1835 годах жили камер-юнкер Николай Смирнов и его жена Александра Смирнова-Россет, которая дружила с Жуковским, Гоголем, Лермонтовым и Пушкиным. Последний чаще всех приходил в гости и посвятил несколько стихотворений Александре. Позже здесь жил известный инженер Путилов, один из основателей Путиловского (ныне Кировского) и Обуховского заводов. Среди петербуржцев здание также известно как «Особняк Слепцова» — в честь гвардейского офицера, который в начале ХХ века купил дом и переделал его в стиле модерн.