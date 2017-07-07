В кластере «Цархитектор» открывается лофт «Особняк»
7 июля в кластере «Цархитектор» на Большой Конюшенной, 9 создатели «Цифербурга» и «Голицын Холла» открывают лофт «Особняк». Пространство находится в месте, где в 1832-1835 годах жили камер-юнкер Николай Смирнов и его жена Александра Смирнова-Россет, которая дружила с Жуковским, Гоголем, Лермонтовым и Пушкиным. Последний чаще всех приходил в гости и посвятил несколько стихотворений Александре. Позже здесь жил известный инженер Путилов, один из основателей Путиловского (ныне Кировского) и Обуховского заводов. Среди петербуржцев здание также известно как «Особняк Слепцова» — в честь гвардейского офицера, который в начале ХХ века купил дом и переделал его в стиле модерн.
Новый лофт объединит в себе сразу несколько форматов: event - площадку и бар, обставленный антикварной мебелью, камином и фортепиано, где главный акцент сделан на контактной барной стойке из массивного дубового дерева, которую украшают полки с алкоголем. Event-площадка состоит из трех залов XIX века с видом на Большую Конюшенную. Все пространства сохранили свой исторический облик. В центре главного зала расположился мраморный камин, стены украшают белоснежные кариатиды и лепнина, а освещают зал массивные люстры.
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