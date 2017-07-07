В «Лахта-центре» откроют площадку для общественных мероприятий

В 2019 году в комплексе «Лахта-центр» откроют площадку для общественных и деловых мероприятий. Об этом со ссылкой на исполнительного директора проекта Moscow Urban Forum Александра Бобкова сообщил «Интерфакс».

«В рамках комплекса формируется также площадка для общественных пространств, где будут проходить выставки, фестивали. Открытый амфитеатр, атриум. Мы планируем насытить эти площадки в первые месяцы работы комплекса», — сообщил он. 

Также в рамках проекта планируют построить детский образовательный центр и планетарий.

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