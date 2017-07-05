РЖД изменит расписание поездов «Сапсан»

РЖД изменит график движения поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Санкт-Петербургом и Москвой в период с 4 сентября по 3 октября в связи с модернизацией железнодорожных путей. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с производством работ по модернизации второго главного пути перегона Чудово — Гряды линии Санкт-Петербург — Москва внесены изменения в расписание движения поездов „Сапсан“ и „Невский экспресс“», — говорится в сообщении.

В этот период три поезда из Санкт-Петербурга в Москву и три поезда в обратном направлении ходить не будут. Помимо этого, уже назначены два поезда из Москвы в Санкт-Петербург и один поезд в обратном направлении. Также планируют внести изменения в расписание нескольких поездов на этих направлениях.

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