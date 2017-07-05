Зарплата выпускников СПБГУ оказалась самой высокой в стране

Министерство образования и науки РФ опубликовало данные двухлетнего всероссийского мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Сведения были собраны при участии Пенсионного фонда, Рособрнадзора и других организаций. В общей сложности ведомства исследовали показатели более 1 млн 267 тысяч выпускников. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Согласно данным исследования, работу находят в среднем три четверти выпускников. Средняя зарплата выпускников дневных отделений выросла и за первый год работы составила 27770 рублей (ранее этот показатель составлял 27 482 рублей). Самые большие зарплаты в стране у выпускников МГУ и СПБГУ. Выпускники петербургского университета получают в среднем 49 986 рублей. Чаще всего работодатели берут на работу выпускников университетов в категории НИУ (Национальный исследовательский университет).

Меньше всего по результатам мониторинга получают выпускники заочных отделений — около 23 тысяч рублей.



