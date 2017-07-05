В Петербурге демонтировали памятную доску Колчаку

Демонтированную по решению суда мемориальную доску адмиралу Колчаку поместили на хранение в Музей городской скульптуры Петербурга. Теперь там ждут собственников, чтобы передать им гранитную плиту.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея, утром 5 июля их специалисты по распоряжению комитета по культуре сняли доску с дома №3 по Большой Зелениной улице. На ней были небольшие загрязненные участки и сколы. Плиту поместили в фондохранилище до востребования. В ближайшее время собственнику плиты – мемориально-просветительскому и историко-культурному центру «Белое дело» – направят письмо с просьбой забрать доску.

Впрочем, координатор центра Олег Шевцов в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что у общественников нет помещений для хранения доски, поэтому забирать ее в ближайшее время они не собираются.

Доску демонтировали сегодня утром после судебной тяжбы между чиновниками и «Белым делом» о исторической роли Александра Колчака и возможности публично чтить его память. Поклонники белого адмирала проиграли две инстанции, однако еще надеются доказать свою правоту.

По материалам «Фонтанки». 

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