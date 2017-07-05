Жириновский предложил ввести 12 класс в школах

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объявил о намерении предложить ввести в средних общеобразовательных школах дополнительный 12-й класс, в котором будут проходить занятия по узкой специализации. Об этом со ссылкой на политика сообщает информагентство «Москва».

«Если идти в ПТУ — 10 классов, аттестат о среднем образовании, если 11 классов — в университет, а 12 классов — узкая специализация, например, если хочешь быть историком — будет класс историков, или архитекторов, спортсменов», — заявил он.

По мнению лидера ЛДПР, данная мера необходима для того, чтобы «увидеть свою профессию и не ошибиться». «Иначе половина идут не туда, куда надо, а потом всю жизнь несчастны», — добавил он.