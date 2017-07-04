«Он получил хорошее спортивное образование»: Путин в цитатах выпускников с ЕГЭ-2017

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, политолог Сергей Шмидт сделал подборку забавных высказываний школьников, писавших ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает издание «Телеинформ».

Профессор разбил подборку на несколько разделов. Среди них в том числе высказывания про власть, демократию, девиантное поведение, общественный прогресс и Владимира Путина.

Про предложенное для сочинения высказывание Владимира Путина о том, что нужно жить, соблюдая закон, один из выпускников сказал: «Золотые слова золотого человека».

Другой выпускник предположил, что «американцы бесятся», потому что русские выбрали Путина президентом, не спросив у них.

Еще один выпускник сформулировал мысль о том, что Путин пользуется поддержкой женщин, так: «У нас в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет».

Один из сдававших ЕГЭ предположил, что в задание включили слова Путина не для того, чтобы «мы с ними не соглашались».

Еще один школьник выразил сожаление, что у президента нет детей, так как «некому будет передать власть в стране». Другой выпускник заметил, что Путина никому представлять не надо.

«Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога», — отметил выпускник. Еще один из выпускников заметил, что «такие как Сталин, Трамп, Путин, тук как тут», когда люди устают от демократии.

Сергей Шмидт в комментарии изданию отметил, что в подборку вошли суждения не только иркутских выпускников, но выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края.

«Выписками курьезных, а иногда просто оригинальных пассажей из ЕГЭ-работ школьников я занимаюсь с 2006 года, с тех пор как проверяю ЕГЭ. Хочу подчеркнуть, что меня как коллекционера интересуют в первую очередь именно нестандартные высказывания, а не какие-либо кричащие ошибочные суждения», — прокомментировал изданию свою подборку Сергей Шмидт.

По материалам «ДП».