Международный морской фестиваль проведет бесплатные концерты и кинопоказ

На пляже Петропавловской крепости с 4 по 9 июля пройдет Международный морской фестиваль, посвященный музыке и кино.

Первый концерт у стен крепости пройдет 4 июля в 19.00 – выступит Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением Валентина Лященко и солистом Мариинского театра Григорием Чернецовым, а также солисткой Михайловского театра Олесей Петровой и уличным театром Non Stop.

5 июля с 19.00 до 21.00 будет проходить танцевальный вечер с мастер-классами танцевальных школ города, шоу-балета «Петербургский weekend», ансамбля бального танца «Жемчужина», балета «Импульс» и цента искусств «Эдельвейс».

6 июля день и вечер будут посвящены кинематографу. С 16.00 до 18.00 пройдут показ фильмов-победителей фестиваля «Море зовет!», а с 19.00 до 21.00 — концерт Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга под управлением Игоря Пономаренко. Прозвучат мелодии из популярных кинофильмов.

7 июля с 19.00 до 21.00 дадут концерт артисты Театра музыкальной комедии. А с 21.00 до 22.00 будет звучать музыка улиц — концертная программа с участием молодежного шоу-оркестра Street Band и барабанного шоу Drum Time.

8 июля на «Капитанском приеме» (такова тематика вечера) в 19.00 зазвучат «Мелодии белых ночей» в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Медведева — публика услышит пение солистов Ивана Ожогина и Агаты Вавиловой, а затем с 21.00 пляж накроет «Балтийский джаз» в исполнении Андрея Кондакова, Гария Багдасаряна, Дениса Пашкевича и Рикарда Мальстена.

9 июля на пляже в течение дня — с 11.00 до 18.00 – будет проходить культурно-спортивная программа в рамках фестиваля «Фонтанка-SUP». На сцену выйдут: духовой оркестр «Олимпик-брасс», барабанное шоу Simple Drums, ВИА «Пролетарское танго» и артисты школы джаза и мюзикла J&M. А с 18.00 до 20.00 на пляже пройдет концерт петербургских рок-музыкантов — групп «Площадь Восстания», Mosss и «Скворцы Степанова».

По материалам «Фонтанки».