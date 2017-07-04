Бывший директор Исаакия возглавит новый музей РЖД

Бывший директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров встанет во главе нового музея РЖД, который откроется к 180-летию запуска первой железной дороги Петербург — Царское село. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бурова.

«Контракт еще не подписан, но предложение от РЖД я принял. Готовящийся к открытию музей — это новое, современное пространство в городе. Такого в Петербурге еще не было», — сказал Буров.

По словам бывшего главы Исаакия, бумаги будут подписаны в течение июля, а сам музей планируют открыть осенью. Здание будет расположено рядом с Балтийским вокзалом. Площадь территории музея составит более 37 тыс. м2.

Николай Буров заявил о своем уходе с поста главы Исаакиевского собора в конце апреля. Директор Исаакия заявил о том, что покидает свой пост, поскольку здоровье более не позволяет ему и дальше отстаивать статус городского музея-памятника.

Буров был ведущим артистом Александринского театра. С 2005 по 2008 года был председателем Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. С 3 июня 2008 года стал директором музея-памятника «Исаакиевский собор». Также является профессором Санкт-Петербургского Государственного Института Культуры и Искусств и Санкт-Петербургского Государственного Университета Профсоюзов.