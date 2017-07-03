В Петербурге перестали выдавать госномера серии Х...ЕР

Государственные регистрационные знаки серии Х...ЕР в данный момент не выдаются во многих МРЭО Петербурга. Как стало известно 3 июля, номерные знаки выдавались еще накануне, например в МРЭО-1 в 3-м Верхнем переулке.

В данный момент простой обзвон межрайонных регистрационно-экзаменацонных подразделений показал: в понедельник выдача знаков с буквами Харитон Елена Роман не производится. В части подразделений автомобилисты получают номера предыдущих серий. В частности, Х...ВТ и Х...ВС.

По материалам «Фонтанки». 

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