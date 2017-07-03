«В России будут катаклизмы»: глава МЧС предупредил о погодных аномалиях в июле

Глава МЧС Владимир Пучков призвал сотрудников службы быть готовыми к природным катаклизмам на территории России в июле. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — цитирует Пучкова агентство.

Глава МЧС среди возможных опасных явлений перечислил высокий уровень осадков, резкие перепады температур и температурные максимумы и высокую скорость ветра.

 

 

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