«В России будут катаклизмы»: глава МЧС предупредил о погодных аномалиях в июле

Глава МЧС Владимир Пучков призвал сотрудников службы быть готовыми к природным катаклизмам на территории России в июле. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — цитирует Пучкова агентство.

Глава МЧС среди возможных опасных явлений перечислил высокий уровень осадков, резкие перепады температур и температурные максимумы и высокую скорость ветра.