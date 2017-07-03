В первый понедельник июля в Петербурге будет лето

Начало первой рабочей недели в июле порадует петербуржцев тёплой погодой и солнцем. Столбик термометра поднимется выше двадцати градусов.

Как сообщили в городском управлении МЧС, 3 июля синоптики прогнозируют в городе на Неве 21-23 градуса тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с, а кратковременный дождь возможен только к вечеру.

Ранее метеорологи посоветовали не ждать жаркого лета в центральных районах России, где вряд ли получится открыть купальный сезон.

По материалам «Фонтанки».

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