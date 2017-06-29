В России зафиксирован рекорд средней продолжительности жизни

В России побит рекорд средней продолжительности жизни — показатель увеличился до 71,8 года и стал максимальным за всю историю сбора данных по продолжительности жизни. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на базу данных Росстата. 

Средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в 2016 году. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

В тройку регионов с максимальным количеством долгожителей для долгожителей вошли Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет).

Наименьшая продолжительность жизни среди российских регионов зарегистрирована в республике Тыва (64,2 года), Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Таким образом, по продолжительности жизни в России лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (75 лет), а разница между первым и последним регионом списка Росстата при этом составляет около 15 лет.   

 

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