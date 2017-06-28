Депутаты выступили за отмену роуминга в России

На рассмотрении Госдумы внесен законопроект, который отменяет роуминг внутри России. Документ внес Сергей Миронов.

«Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории РФ как вызывающего, так и принимающего абонента», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы документа отмечают, что роуминг внутри страны — устаревшая норма, от которой отказались большинство европейских государств, а также США. В частности, с 15 июня этого года роуминг отменен на всей территории Евросоюза.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России готовит документы, которые позволят изъять из законодательства понятие «внутрироссийский роуминг». Речь идет об устранении не технической характеристики, а юридической категории, позволяющей вводить определенную дополнительную плату.

В России в настоящее время действует несколько видов роуминга — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

По материалам «ДП».