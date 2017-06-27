В России хотят внести новый запрет на продажу вина и другого алкоголя

Российские пивовары подготовили документ, в котором предложили законодателям внести изменения в правила продажи алкоголя в магазинах. В частности, предлагается запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00, но сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Документ, подготовленный российскими пивоварами, будет рассматриваться в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке. Компании по производству хмельного напитка уже давно обсуждали идею создания раздельного регулирования для пива и всего остального алкоголя, однако из всех предложений остался лишь возврат пива на рынки и на спортивные объекты, от которого, в конечном итоге, решили отказаться.

Тем временем, Комитет по законодательству ЗакСа предложил изменить закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» — инициатива запрещает продажу алкоголя ночью в пунктах общественного питания в таре и упаковке — банках, бутылках и стаканчиках.

 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России теперь можно купить алкоголь по водительским правам

Реклама пива вернется на стадионы

На Площади Восстания открылся пивной бутик

Бельгийское кафе «Траппист»

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Врач из Петербурга получила премию iPhone Photography Awards за фото дочери

Как и зачем ученые проводят эксперименты над людьми?

В Исаакие станет больше богослужений