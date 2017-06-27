В России хотят внести новый запрет на продажу вина и другого алкоголя

Российские пивовары подготовили документ, в котором предложили законодателям внести изменения в правила продажи алкоголя в магазинах. В частности, предлагается запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00, но сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Документ, подготовленный российскими пивоварами, будет рассматриваться в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке. Компании по производству хмельного напитка уже давно обсуждали идею создания раздельного регулирования для пива и всего остального алкоголя, однако из всех предложений остался лишь возврат пива на рынки и на спортивные объекты, от которого, в конечном итоге, решили отказаться.

Тем временем, Комитет по законодательству ЗакСа предложил изменить закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» — инициатива запрещает продажу алкоголя ночью в пунктах общественного питания в таре и упаковке — банках, бутылках и стаканчиках.