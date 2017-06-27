В Исаакие станет больше богослужений

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и петербургская епархия договорились проводить в храме больше богослужений, рассказал в интервью «Интерфаксу» новый директор музея Юрий Мудров.

«Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора — скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского — проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания», — сказал он отметив, что выступает за проведение в соборе обряда венчания.

Мудров при этом добавил, что слишком большое число парадных богослужений, которые будут занимать центральное помещение собора, музею неудобны. По его словам, у музея есть свои планы по посещаемости туристами и прочие обязательства, которые музей должен выполнять.

Глава Исаакия также подчеркнул, что экспонаты музея в случае передачи собора РПЦ будет невозможно куда-либо перевезти: "Львиная доля экспонатов Исаакиевского собора – это иконы, это колонны из полудрагоценных камней и прочие архитектурные элементы, это живопись, скульптурное убранство. Смешно, чтобы кто-либо начал их вывозить. Нет таких людей безумных".

Как заметил руководитель музея, документов, которые передавали бы собор церкви, пока нет: «Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передаче в пользование церкви собора нет».

Власти Петербурга в январе 2017 года заявили, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, обязанности по содержанию собора перейдут к церкви. Мудрова назначили директором музея в середине июня. Предыдущий руководитель ГМП Николай Буров, выступавший против передачи музея РПЦ, ушел с должности 1 июня. Ранее Мудров выступи против проведения городского референдума о передаче собора РПЦ, на проведении которого настаивает парламентская оппозиция.

По материалам «ДП».