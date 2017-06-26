«Артмуза» откроет крышу для бесплатных прогулок

Творческий кластер «Артмуза» 1 июля открывает для посетителей крышу, на которой будет располагаться сцена для концертных выступлений, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом, бар и смотровая площадка площадью 1500 квадратных метров.

Как уточнили в кластере, где регулярно проходят бесплатные художественные выставки, подняться на крышу и насладиться видом Васильевского острова тоже можно будет бесплатно — за исключением часов проведения концертов и других мероприятий. Смотровая площадка будет открыта в часы работы творческого кластера.

Новое пространство получило название «Солнцесправа».





По материалам «Фонтанки»

Фото: официальный сайт пространства «Артмуза»

