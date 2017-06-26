«Артмуза» откроет крышу для бесплатных прогулок
Творческий кластер «Артмуза» 1 июля открывает для посетителей крышу, на которой будет располагаться сцена для концертных выступлений, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом, бар и смотровая площадка площадью 1500 квадратных метров.
Как уточнили в кластере, где регулярно проходят бесплатные художественные выставки, подняться на крышу и насладиться видом Васильевского острова тоже можно будет бесплатно — за исключением часов проведения концертов и других мероприятий. Смотровая площадка будет открыта в часы работы творческого кластера.
Новое пространство получило название «Солнцесправа».
По материалам «Фонтанки»
Фото: официальный сайт пространства «Артмуза»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.