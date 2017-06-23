Петербургские врачи первыми в России установили напечатанный на 3D принтере имлант

В Петербурге в НИИ онкологии им. Петрова провели первую в России установку индивидуального импланта, напечатанного на 3D принтере. Пациенту врачи заменили лонную кость, которую поразила хондросаркома. Об успехе проведенной операции рассказали сами врачи на III Международном онкологическом форуме «Белые Ночи», который проходит в Петербурге с 23 по 25 июня.

Протез изготовила российская компания «Эндопринт» путем послойного лазерного плавления титанового порошка на 3D-принтере. Перед этим больному провели КТ и МРТ, что позволило создать имплант, идеально подходящий под его параметры.

Напомним, до этого в России подобных операций не проводилось. Западные же врачи впервые успешно установили подобный протез еще три года назад.

На июль врачами НИИ запланирована еще одна подобная операция, на этот раз — нижней челюсти пациенту с опухолью дна полости рта. Операции для пациентов выполняются бесплатно по федеральной программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.