Как создать масштабное шоу при минимальном бюджете?

Сценарий лучше писать самим, а ведущих надо контролировать. VK Fest, несмотря на свою масштабность, не самое сложное наше мероприятие в смысле шоу — артистам на разных сценах нужно просто дать время на саундчек и правильно составить трек-лист. А вот такие мероприятия, как премии «Золотой граммофон» или «Звезды Дорожного радио», где большую роль играют ведущие, всегда сложнее. У нас в стране существует проблема со сценаристами: даже если они считаются крутыми специалистами и стоят баснословных денег, все равно их тексты приходится конкретно перерабатывать. Ну не смешно они пишут, и все тут! Прикольнее всего, конечно, делать «Хануку в Ледовом» — никто так не смеется над анекдотами о евреях, как сами евреи. А еще важно, чтобы ведущие прочитали и поняли сценарий, и я заставляю их это делать, за что меня не любят. Самый лучший ведущий — Николай Басков. Он очень внимательно относится к текстам, понимает, какие шутки в конкретной аудитории уместны, а какие — нет. Яна Чурикова тоже супер, хотя она и говорит, что я жуткая зануда. Дмитрий Нагиев и Саша Ревва — крутые, ничего не скажешь.

Ищите вдохновение в настоящем искусстве. Когда мне было шестнадцать лет, моя лучшая подруга привила мне любовь к опере — скинула ссылку на постановку «Травиаты» режиссера Вилли Деккера на Зальцбургском фестивале 2005 года: на пустой белой сцене стоят огромные часы, отсчитывающие оставшееся Виолетте время, все герои в черных костюмах, и только исполнительница главной партии Анна Нетребко в красном платье. Это было настолько красиво сделано, настолько отражало музыку Верди, что я тут же поняла, что опера теперь со мной навсегда. С тех пор в любой свободный вечер иду в Мариинку. Обожаю Верди, Пуччини, Моцарта. Мечтаю в будущем сама поставить «Дон Жуана» — по-сумасшедшему, так, как никто еще этого не делал. Конечно же, я видела живьем и в записи миллион концертов западных поп-звезд, но все-таки если говорить об оптимальном использовании бюджета, то именно в оперном театре, где сегодня повсеместно используются современные технологии, можно подсмотреть такие идеи, которые вызывают реальную эмоцию у зрителя. Когда на сцене у поп-исполнителей задействованы десятки экранов, так что музыкантов уже не видно за ними, ты особенно четко понимаешь, что музыка — первична. На «Тоске», например, я всегда плачу начиная с конца второго акта.