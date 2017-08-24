Бизнес
Как создать масштабное шоу при минимальном бюджете?
Шоу-директор «Радио Рекорд» организует культовые танцевальные фестивали Sensation, «Супердискотека 90-х» и «Пиратская Станция», а летом уже три года подряд собирает в парке 300-летия Петербурга по 70 тысяч человек на VK Fest. По нашей просьбе Анна дает бизнес-консультацию: как создать масштабное шоу за минимальный бюджет.
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Свитер Dries Van Noten, куртка- бомбер Kenzo, брюки Alexander Wang , кедыролики Saint Laurent (все — ДЛТ)
Не бойтесь ответственности. У шоу должен быть автор идеи и режиссер. Или продюсер — называйте как хотите. В общем, нужен человек, который готов принимать решения и в состоянии донести то, что он придумал, до всей команды. Любыми способами. Я, например, ужасно рисую, поэтому мне приходится «строить» сцену из книжек, потом фотографировать эту странную конструкцию и отправлять художнику-постановщику, чтобы он понял, какие декорации нужны. Он, как правило, матерится (что это за ТЗ из книжек?!), но в конце концов рисует то, что нужно.
Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Чтобы провести крутое шоу за минимальный бюджет, нужно лично пройти весь процесс от и до. Даже объяснив всю концепцию идеальным исполнителям, нельзя расслабляться, иначе колонки обязательно перекроют декорации, на сцену не поместятся все участники балета, а контровой свет не будет предусмотрен вообще. Нужно не только контролировать точное следование концепции, но и самому торговаться с подрядчиками и участниками шоу — тогда автоматически отпадет ненужное и станет понятно, что действительно важно. Да, в итоге ты измучаешься и тебя будут все ненавидеть, но зато получится цельный качественный продукт.
Не работайте с нытиками. Все должны быть готовы к тому, что все может поменяться в самый последний момент (так обычно и происходит). И если кто-то из сотрудников начнет говорить, что «это невозможно, времени не осталось», — откажитесь от его услуг. Все возможно, и время есть всегда.
Общий мозговой штурм никто не отменял. Когда происходит очень большое шоу, вроде нашей «Супердискотеки 90-х» на двадцать тысяч человек в «Олимпийском», которое сопровождается съемкой для федерального канала, все должно быть идеально продумано — никакой лишний провод не появится в кадре, если все службы будут в курсе работы друг друга.
Шоу делает не бюджет, а идея. Мало кто решается смело экспериментировать на крупных проектах. Помню, как перед той же «Супердискотекой» нас убеждали, что фанзона прямо на сцене — это не телевизионно. В итоге получилось круто: у нас было полторы тысячи волонтеров, которые три часа танцевали прямо перед телекамерами с различным реквизитом, делая одинаковые движения. Вот вам отличная экономия: вместо дорогущих экранов фоном для артиста становятся танцующие люди.
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Блузка Alexander McQueen, шляпа Eugenia Kim, серьги Marni (все — ДЛТ)
Сценарий лучше писать самим, а ведущих надо контролировать. VK Fest, несмотря на свою масштабность, не самое сложное наше мероприятие в смысле шоу — артистам на разных сценах нужно просто дать время на саундчек и правильно составить трек-лист. А вот такие мероприятия, как премии «Золотой граммофон» или «Звезды Дорожного радио», где большую роль играют ведущие, всегда сложнее. У нас в стране существует проблема со сценаристами: даже если они считаются крутыми специалистами и стоят баснословных денег, все равно их тексты приходится конкретно перерабатывать. Ну не смешно они пишут, и все тут! Прикольнее всего, конечно, делать «Хануку в Ледовом» — никто так не смеется над анекдотами о евреях, как сами евреи. А еще важно, чтобы ведущие прочитали и поняли сценарий, и я заставляю их это делать, за что меня не любят. Самый лучший ведущий — Николай Басков. Он очень внимательно относится к текстам, понимает, какие шутки в конкретной аудитории уместны, а какие — нет. Яна Чурикова тоже супер, хотя она и говорит, что я жуткая зануда. Дмитрий Нагиев и Саша Ревва — крутые, ничего не скажешь.
Ищите вдохновение в настоящем искусстве. Когда мне было шестнадцать лет, моя лучшая подруга привила мне любовь к опере — скинула ссылку на постановку «Травиаты» режиссера Вилли Деккера на Зальцбургском фестивале 2005 года: на пустой белой сцене стоят огромные часы, отсчитывающие оставшееся Виолетте время, все герои в черных костюмах, и только исполнительница главной партии Анна Нетребко в красном платье. Это было настолько красиво сделано, настолько отражало музыку Верди, что я тут же поняла, что опера теперь со мной навсегда. С тех пор в любой свободный вечер иду в Мариинку. Обожаю Верди, Пуччини, Моцарта. Мечтаю в будущем сама поставить «Дон Жуана» — по-сумасшедшему, так, как никто еще этого не делал. Конечно же, я видела живьем и в записи миллион концертов западных поп-звезд, но все-таки если говорить об оптимальном использовании бюджета, то именно в оперном театре, где сегодня повсеместно используются современные технологии, можно подсмотреть такие идеи, которые вызывают реальную эмоцию у зрителя. Когда на сцене у поп-исполнителей задействованы десятки экранов, так что музыкантов уже не видно за ними, ты особенно четко понимаешь, что музыка — первична. На «Тоске», например, я всегда плачу начиная с конца второго акта.
Не надо стесняться. Когда я училась в одиннадцатом классе, Андрей (старший брат Анны, генеральный продюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников. — Прим. ред.) впервые привлек меня к организации одного из наших фестивалей — «Колбасный цех». Рейв сопровождался слоганом «100 голых баб», и мне пришлось в свои шестнадцать лет отправиться на кастинги по лучшим стриптиз-клубам города. Мы давали клубам рекламу по бартеру, и потому владельцы заведений были заинтересованы в нашем шоу, самим девушкам было интересно выступить не перед десятком клиентов, а перед целым спорткомплексом — выстроились очереди из желающих поучаствовать в танцах в бикини с бензопилами наперевес. После такого начала уже ничего не кажется сложным.
Давайте людям возможность проявить себя. Как стриптизерши увидели в «Колбасном цехе» шанс перепрофилироваться в крутых шоу-вумен, так же цирковых артистов из спектакля «Кракатук» привлекла работа на «Пиратской Станции» не под привычным 17-метровым куполом, а на высоте 27 метров в гигантском СКК, и не по двое, а сразу в группе из двадцати человек. Для них это очень сложно, но, во-первых, их наблюдает не тысяча зрителей, а аудитория в пятнадцать раз большая, а, во-вторых, на выходе они получают потрясающее видео, демонстрирующее их возможности, — они же его потом могут использовать как свои проморолики. Именно с 2009 года, «поженив» цирк и фестиваль электронной музыки, я серьезно начала заниматься большими шоу.
Образование может пригодиться там, где ты этого не ждешь. Я никогда не училась на режиссера или продюсера шоу, окончила кафедру нидерландского языка филфака СПбГУ. Но когда мы приехали в Амстердам договариваться с голландскими организаторами фестиваля Sensation о проведении этого шоу по франшизе в России и я вдруг заговорила с ними на их родном языке, это явно сыграло свою роль в том, что они согласились заключить с нами контракт.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Особняк Нобеля
Особняк был построен рядом с товариществом «Людвиг Нобель» по проекту шведского архитектора Карла Андерсона по образу итальянского палаццо эпохи Возрождения, а позднее перестроен Романом Мельцером. Здание служило и жилым домом для многочисленного семейства Нобелей, и конторой завода. До 1910 года здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. В марте 1917-го в этом доме скрывался будущий президент Финляндии Густав Маннергейм.
Текст: Виталий Котов
Фото: Ника Давыдова
Стиль: Елена Яковель
Визаж: Анастасия Шевелева
Прическа: Дмитрий Пучнин
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