Уикенд в Петербурге с 22 по 25 июня

22 июня 20:00 крыша DOT, Кожевенная линия 30

Концерт Ассаи на крыше DOT



В рамках Roof Music Fest пройдет концерт хип-хоп исполнителя Ассаи. Музыкант Алексей Косов в третий раз выступит на фестивале и традиционно подарит своим слушателям то, что они так ценят в его произведениях – откровенность и безумие. Тщательно подобранные цепочки слов раскрывают в Ассаи умного лирика, а живая музыкальная оправа выводит его творчество за рамки привычного стиля, стирая границы между хип-хопом,джазом и фьюжн-музыкой.