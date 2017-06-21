Новые «Трансформеры», праздник «Алые паруса», выставка к юбилею Эдиты Пьехи, и многое другое чем можно заняться на выходных в городе.
Уикенд в Петербурге с 22 по 25 июня
с 22 июня
«Трансформеры: Последний рыцарь» / Transformers: The Last Knight
Новую часть франшизы режиссер Майкл Бэй хотел сделать по-настоящему жесткой, чтобы ей присвоили рейтинг R (только для взрослых), но против выступила производящая игрушки корпорация «Хасбро». В пятом, юбилейном, фильме сюжет закручен вокруг скрытой истории появления на Земле трансформеров.
Новую часть франшизы режиссер Майкл Бэй хотел сделать по-настоящему жесткой, чтобы ей присвоили рейтинг R (только для взрослых), но против выступила производящая игрушки корпорация «Хасбро». В пятом, юбилейном, фильме сюжет закручен вокруг скрытой истории появления на Земле трансформеров.
с 22 июня
«Вечно молодой» / Rock'n Roll
Обаятельная и самоироничная французская комедия Гийома Кане (экс-супруга Дайан Крюгер) с ним же в главной роли. Его персонажа, как и самого режиссера, зовут Гийом. Когда-то он был известным актером, но сейчас снимается в сериалах и «больше не рок-н-ролл». Зато настоящая звезда его жена Марион (Марион Котийяр) – самая востребованная в своем поколении.
Обаятельная и самоироничная французская комедия Гийома Кане (экс-супруга Дайан Крюгер) с ним же в главной роли. Его персонажа, как и самого режиссера, зовут Гийом. Когда-то он был известным актером, но сейчас снимается в сериалах и «больше не рок-н-ролл». Зато настоящая звезда его жена Марион (Марион Котийяр) – самая востребованная в своем поколении.
с 22 июня
«Холодное танго»
Фильм Павла Чухрая в этом году открывает «Кинотавр», а сам автор «Вора» и «Водителя для Веры» получит почетный приз за вклад в киноискусство. Новая картина мэтра – история любви литовской девушки (Юлия Пересильд) и советского юноши (Риналь Мухаметов) на фоне войны.
Фильм Павла Чухрая в этом году открывает «Кинотавр», а сам автор «Вора» и «Водителя для Веры» получит почетный приз за вклад в киноискусство. Новая картина мэтра – история любви литовской девушки (Юлия Пересильд) и советского юноши (Риналь Мухаметов) на фоне войны.
22 июня
20:00
крыша DOT, Кожевенная линия 30
Концерт Ассаи на крыше DOT
В рамках Roof Music Fest пройдет концерт хип-хоп исполнителя Ассаи. Музыкант Алексей Косов в третий раз выступит на фестивале и традиционно подарит своим слушателям то, что они так ценят в его произведениях – откровенность и безумие. Тщательно подобранные цепочки слов раскрывают в Ассаи умного лирика, а живая музыкальная оправа выводит его творчество за рамки привычного стиля, стирая границы между хип-хопом,джазом и фьюжн-музыкой.
В рамках Roof Music Fest пройдет концерт хип-хоп исполнителя Ассаи. Музыкант Алексей Косов в третий раз выступит на фестивале и традиционно подарит своим слушателям то, что они так ценят в его произведениях – откровенность и безумие. Тщательно подобранные цепочки слов раскрывают в Ассаи умного лирика, а живая музыкальная оправа выводит его творчество за рамки привычного стиля, стирая границы между хип-хопом,джазом и фьюжн-музыкой.
23 июня
Невский, 46
Открытие постоянного маркета Artbazaar
В центре Петербурга открывается уникальный hand-made маркет, который соберет лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, ярких художников, коллекционеров и дизайнеров. В отличие от координаторов сезонных маркетов, организаторы ARTBAZAAR нацелены на создание постоянно действующей площадки в городе.
В центре Петербурга открывается уникальный hand-made маркет, который соберет лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, ярких художников, коллекционеров и дизайнеров. В отличие от координаторов сезонных маркетов, организаторы ARTBAZAAR нацелены на создание постоянно действующей площадки в городе.
23 июня
музей современного искусства «Эрарта»
Фотовыставка «Сила притяжения» в «Эрарте»
Французская газета о России Le Courrier de Russie и издательский дом Editions du Courrier de Russie выпустили фотокнигу «Centre de gravité. Сила притяжения», фотографии из которой будут представлены на выставке в музее современного искусства «Эрарта» c 23 по 7 августа. Фотопроект рассказывает о жизни России во всем ее многообразии и непредсказуемости.
Французская газета о России Le Courrier de Russie и издательский дом Editions du Courrier de Russie выпустили фотокнигу «Centre de gravité. Сила притяжения», фотографии из которой будут представлены на выставке в музее современного искусства «Эрарта» c 23 по 7 августа. Фотопроект рассказывает о жизни России во всем ее многообразии и непредсказуемости.
23 июня
13:30
арт-пространство «Игры разума», ул. Достоевского 19/21 Б
Международный фестиваль авторского кино «Киноликбез».
Кинофорум сотрудничает с Европейским фестивалем независимого кино (Париж) и федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и проводится под патронажем Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. На фестивале покажут короткометражные фильмы из США, Ирака, Тайваня, Афганистана, Испании и многих других стран.
Кинофорум сотрудничает с Европейским фестивалем независимого кино (Париж) и федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и проводится под патронажем Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. На фестивале покажут короткометражные фильмы из США, Ирака, Тайваня, Афганистана, Испании и многих других стран.
23 июня
19:00
Anna Nova Gallery, ул. Жуковского, 28
Выставка студии Роберта Лонго Common Ground
Галерея Anna Nova открывает выставку молодого американского искусства Common Ground, в которой исследует художественный мир Нью-Йорка и роль ассистента художника. Выставка объединяет работы 25 начинающих нью-йоркских художников, которые в течение последних пятнадцати лет работают или работали в студии Роберта Лонго, известного американского художника и скульптора.
Галерея Anna Nova открывает выставку молодого американского искусства Common Ground, в которой исследует художественный мир Нью-Йорка и роль ассистента художника. Выставка объединяет работы 25 начинающих нью-йоркских художников, которые в течение последних пятнадцати лет работают или работали в студии Роберта Лонго, известного американского художника и скульптора.
23 июня
20:00
Дворцовая площадь
Праздник выпускников «Алые паруса»
Местом проведения главного праздника петербургских выпускников по традиции станет Дворцовая площадь, где состоится концерт, и Дворцовая набережная, откуда можно будет посмотреть световое шоу и бригантину с алыми парусами. В программе концерта выступления Serebro, Макс Барских, «Марсель», «Светлана Сурганова и оркестр», «Мумий Тролль» и Григорий Лепс. Ведущие церемонии — Иван Ургант и Даша Александрова.
Местом проведения главного праздника петербургских выпускников по традиции станет Дворцовая площадь, где состоится концерт, и Дворцовая набережная, откуда можно будет посмотреть световое шоу и бригантину с алыми парусами. В программе концерта выступления Serebro, Макс Барских, «Марсель», «Светлана Сурганова и оркестр», «Мумий Тролль» и Григорий Лепс. Ведущие церемонии — Иван Ургант и Даша Александрова.
24 июня
19:00
ЦВЗ «Манеж»
Вечер молодых фортепианных виртуозов в «Манеже»
Дмитрий Маслеев и Андрей Гугнин выступят на фортепианном вечере «Пианиссимо», который проводится в рамках года Игоря Стравинского в России. Молодые пианисты исполнят три фрагмента из балета «Петрушка» Стравинского, Сонату №2 Прокофьева, несколько произведений Сергея Рахманинова, «Отзвуки театра» Леонида Десятникова и Маленькую сюиту Клода Дебюсси.
Дмитрий Маслеев и Андрей Гугнин выступят на фортепианном вечере «Пианиссимо», который проводится в рамках года Игоря Стравинского в России. Молодые пианисты исполнят три фрагмента из балета «Петрушка» Стравинского, Сонату №2 Прокофьева, несколько произведений Сергея Рахманинова, «Отзвуки театра» Леонида Десятникова и Маленькую сюиту Клода Дебюсси.
24 июня
Шереметевский дворец
Выставка к 80-летию Эдиты Пьехи
Посетителям выставки «Я родилась дважды» представят коллекцию концертных костюмов артистки, разработанных такими известными модельерами, как Вячеслав Зайцев, Нонна Меликова, Татьяна Парфенова, Ирина Танцурина. Помимо этого, можно будет увидеть фотоархив певицы с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова, первые пластинки и видеозаписи, концертные афиши, награды и подарки поклонников.
Посетителям выставки «Я родилась дважды» представят коллекцию концертных костюмов артистки, разработанных такими известными модельерами, как Вячеслав Зайцев, Нонна Меликова, Татьяна Парфенова, Ирина Танцурина. Помимо этого, можно будет увидеть фотоархив певицы с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова, первые пластинки и видеозаписи, концертные афиши, награды и подарки поклонников.
24 июня
18:00-22:00
Екатерининский парк, Царское село
Показ ведущих петербургских дизайнеров «Ассоциации»
В музее-заповеднике «Царское село» пройдет показ ведущих петербургских дизайнеров «Ассоциации». Свои коллекции на тему «Готика: новые смыслы» покажут Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Янис Чамалиди. В программе также: живая музыка, выступление танцевального коллектива «House of Bonchinche» и выставка мусульманских платьев от дизайнера бренда YAND Сеты Яндиевой.
В музее-заповеднике «Царское село» пройдет показ ведущих петербургских дизайнеров «Ассоциации». Свои коллекции на тему «Готика: новые смыслы» покажут Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Янис Чамалиди. В программе также: живая музыка, выступление танцевального коллектива «House of Bonchinche» и выставка мусульманских платьев от дизайнера бренда YAND Сеты Яндиевой.
24-25 июня
Пулковский парк
Фестиваль Geek Picnic-2017
Тема Geek Picnic этого года — «Игры разума»: организаторы расскажу про способности мозга, ошибки восприятия и продемонстрируют возможности виртуальной и дополненной реальности, также посетители проведут ряд научных экспериментов. На фестивале выступят биолог и популяризатор науки Ричард Докинз и разработчик Ричард Грей. Подробнее о программе фестиваля — в нашем гиде.
Тема Geek Picnic этого года — «Игры разума»: организаторы расскажу про способности мозга, ошибки восприятия и продемонстрируют возможности виртуальной и дополненной реальности, также посетители проведут ряд научных экспериментов. На фестивале выступят биолог и популяризатор науки Ричард Докинз и разработчик Ричард Грей. Подробнее о программе фестиваля — в нашем гиде.
25 июня
20:00
Мариинский театр-2
Опера «Набукко» в Мариинском театре
В Мариинском покажут оперу Джузеппе Верди в концертном исполнении в рамках фестиваля «Звезды белых ночей». Сюжет оперы рассказывает о тех временах, когда еврейский народ отбивался от атак ассирийцев. Российский зритель практически ничего не знает об этом периоде, а оперных произведений, обращающихся к нему, помимо «Набукко», практически нет.
В Мариинском покажут оперу Джузеппе Верди в концертном исполнении в рамках фестиваля «Звезды белых ночей». Сюжет оперы рассказывает о тех временах, когда еврейский народ отбивался от атак ассирийцев. Российский зритель практически ничего не знает об этом периоде, а оперных произведений, обращающихся к нему, помимо «Набукко», практически нет.
25 июня
14:30
место встречи – станция метро «Владимирская».
Пешеходная экскурсия «Необычные дворы и парадные Петербурга»
Вместе с экскурсоводом посетители увидят доходные дома: Толстовский, Елисеевский и другие, исследуют проходные дворы-колодцы и изящные лестницы в богатых парадных. Здесь в XIX веке снимали квартиры разночинцы и ютились в крохотных мансардах студенты. Экскурсия длится полтора часа.
Вместе с экскурсоводом посетители увидят доходные дома: Толстовский, Елисеевский и другие, исследуют проходные дворы-колодцы и изящные лестницы в богатых парадных. Здесь в XIX веке снимали квартиры разночинцы и ютились в крохотных мансардах студенты. Экскурсия длится полтора часа.
25 июня
14:00
Лиговский пр., 53
День рождения арт-центра «Пушкинская-10»
В честь праздника пройдут открытие выставок современного искусства, перформансы, мастер-классы и специальная концертная программа.Посетителей ожидает концерт легендарных петербургских джазовых музыкантов – Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова, Гари Багдасарьяна и Григория Воскобойника, а также мастер-класс по изготовлению инсталляции из рисовой бумаги от голландской художницы Мариеллы и многое другое. Вход свободный
В честь праздника пройдут открытие выставок современного искусства, перформансы, мастер-классы и специальная концертная программа.Посетителей ожидает концерт легендарных петербургских джазовых музыкантов – Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова, Гари Багдасарьяна и Григория Воскобойника, а также мастер-класс по изготовлению инсталляции из рисовой бумаги от голландской художницы Мариеллы и многое другое. Вход свободный
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