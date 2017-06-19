5 самых петербургских профессий

«Собака.ru» совместно с HeadHunter составили рейтинг пяти самых петербургских вакансий. Итак, городу нужны такие герои:

1. Инженер-проектировщик мостов

2. Куратор Международного скрипичного фестиваля (violinfest) (от 45 000 рублей)

3. Пекарь (пышки)  (от 30 000 рублей)

4. Архитектор-реставратор (от 35 000 рублей)

5. Машинист (кочегар) в котельной (до 29 000 рублей)

К слову, в обязанности куратора международного скрипичного фестиваля входит «комплексная организация концертов и мастер-классов звезд мировой академической музыки в Санкт-Петербурге и Москве», а архитектор должен будет заниматься «реставрацией и реконструкцией любимых во всем мире зданий — памятников Санкт-Петербурга, и приспособлением расположенных в них помещений.». А человек, который будет кормить горожан всеми любимыми пышками, должен месить тесто и приготавливать пончики. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Жители Петербурга стали менее «культурными»

Парусник-символ «Алых парусов» пришвартовался в Петербурге

Роспотребнадзор запретил купание во всех водоемах Петербурга

В Тампере открылся музей Муми-троллей.

Герман Стерлигов увозит «Хлеб и соль» из Петербурга

Метро Петербурга установило рекорд в первый день Кубка конфедерации

Утка с утятами прошлись по ЗСД и выжили

Гид по фестивалю Geek Picnic-2017