«Собака.ru» совместно с HeadHunter составили рейтинг пяти самых петербургских вакансий. Итак, городу нужны такие герои:

1. Инженер-проектировщик мостов.

2. Куратор Международного скрипичного фестиваля (violinfest) (от 45 000 рублей)

3. Пекарь (пышки) (от 30 000 рублей)

4. Архитектор-реставратор (от 35 000 рублей)

5. Машинист (кочегар) в котельной (до 29 000 рублей)

К слову, в обязанности куратора международного скрипичного фестиваля входит «комплексная организация концертов и мастер-классов звезд мировой академической музыки в Санкт-Петербурге и Москве», а архитектор должен будет заниматься «реставрацией и реконструкцией любимых во всем мире зданий — памятников Санкт-Петербурга, и приспособлением расположенных в них помещений.». А человек, который будет кормить горожан всеми любимыми пышками, должен месить тесто и приготавливать пончики.



